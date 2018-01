Prêmio do Sebrae estimula empreendedorismo em universidades

Terminam neste domingo, 31, as inscrições para a 2.ª edição do Prêmio Educação Empreendedora Brasil, que visa a valorizar experiências inovadoras e bem-sucedidas do ensino de empreendedorismo no País. Podem participar professores universitários e centros de empreendedorismo vinculados a instituições de ensino superior. O prêmio é realizado pelo Sebrae em parceria com a organização internacional Endeavor. As inscrições devem ser feitas no site www.educacaoempreendedora.org.br.

Os finalistas vão apresentar seus projetos na Rodada de Educação Empreendedora (REE) Brasil, que será realizada entre 13 e 15 de outubro, em Porto Alegre. Os vencedores serão escolhidos pelos professores presentes no evento e vão receber, cada um, certificado, troféu e bolsa para participar do REE América Latina 2012. O país onde ocorrerá o encontro ainda não foi definido.

Este ano a premiação tem três categorias. Uma delas vai avaliar a técnica de ensino mais inovadora e que melhor tem conseguido desenvolver competências empreendedoras entre os estudantes. Outra modalidade aborda o plano de ensino ou ementa que tem contribuído para o desenvolvimento do tema e a criação de novos negócios. Na terceira categoria, será avaliada a instituição de ensino que tenha o centro mais ativo no desenvolvimento de atividades que incentivem o empreendedorismo dentro e fora da sala de aula.

Para participar, o professor ou coordenador de centro de empreendedorismo deverá enviar seu relato por meio do site de inscrições. Os modelos de estrutura de relato que devem ser seguidos em cada categoria estão disponíveis para download na página eletrônica. A banca avaliadora será composta por representantes do Sebrae e da Endeavor, além de empreendedores e especialistas convidados.

Segundo a gerente de capacitação empresarial do Sebrae, Mirela Malvestiti, o conhecimento adquirido nos projetos vencedores será utilizado no programa Inserção do Empreendedorismo no Ensino Formal.

Em 2010, inscreveram-se no prêmio mais de 50 professores de 40 instituições de ensino superior de todo o Brasil.

CATEGORIAS

Melhor técnica de ensino

A técnica de ensino mais inovadora e que melhor consiga desenvolver competências empreendedoras entre estudantes será premiada com a participação do professor responsável no REE América Latina 2012.

Melhor curso/disciplina

O plano de ensino ou ementa que melhor contribua para o desenvolvimento do empreendedorismo e a criação de novos negócios será premiado com participação do professor responsável no REE América Latina 2012.

Melhor centro de empreendedorismo

A instituição de ensino que tenha o centro mais ativo no desenvolvimento de atividades que fomentem o empreendedorismo dentro e fora de sala de aula será premiada com certificado e troféu. Seu coordenador participará do REE América Latina 2012.