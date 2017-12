Prefeitura fará concurso para 600 novos professores de educação infantil

A Secretaria Municipal de Educação abrirá novo concurso para a contratação de 600 professores de educação infantil. Enquanto os procedimentos do novo certame são realizados, a pasta contratará, emergencialmente, 500 profissionais para atuarem nos Centros de Educação Infantil (CEIs) da rede municipal de ensino.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a pasta, o comunicado com as inscrições para os interessados na eventual contratação deverá ser publicado no Diário Oficial do Município (D.O.) nos próximos dias.

Desde 2013 até junho deste ano, a secretaria municipal de educação já nomeou 6.212 profissionais da carreira do magistério municipal.

Estão previstas ainda 308 convocações de candidatos aprovados em concursos anteriores, nas áreas de educação infantil, ensino fundamental II e médio e coordenação pedagógica. As chamadas também serão publicadas no D.O.

O último concurso realizado pela Secretaria – para 3.514 vagas de educação infantil e ensino fundamental I – foi em junho último, e o resultado deve ser divulgado em breve.