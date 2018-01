Prefeitura de São Paulo tem 60 dias para detalhar plano de expansão de creches

A Secretaria Municipal de Educação de São Paulo terá 60 dias para apresentar um plano de aumento nas vagas em creches e pré-escola. O prazo foi estabelecido nesta segunda-feira, 2, durante audiência de conciliação entre a Prefeitura e movimentos sociais no Tribunal de Justiça paulista. O encontro foi convocado pelo desembargador Samuel Júnior como parte da análise de dois processos que tratam do déficit na educação infantil da cidade. A previsão é que a negociação entre as partes seja retomada em 4 de novembro.