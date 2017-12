Prefeitura afirma adotar ações para ajudar docente

As secretarias municipais de Educação e Gestão informaram, em nota conjunta, que “é fato que transtornos de origem mental e comportamental vêm aumentando entre os trabalhadores.

A tendência na rede municipal de ensino, de acordo com o DSS, acompanha as características gerais de afastamento de todos os servidores municipais, sendo um fenômeno mundial que também ocorre entre os trabalhadores do setor privado”.

Sobre as ações que a secretaria de Educação faz para melhorar as condições de trabalho, a nota afirma que os salários foram reajustados em 40,9% e haverá mais 33,79% nos próximos três anos.

“As condições físicas das escolas melhoraram nos últimos anos, Além disso, vem crescendo o suporte pedagógico dado ao professor.”