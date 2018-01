Prédio da FAU-USP traduz aspirações por mudança da época

O prédio tem um enorme bloco de concreto sustentado por pilares em forma de trapézio. Segundo especialistas, a ideia de continuidade espacial, que o grande vazio central apresenta, é o eixo do ousado projeto de Artigas, que pensou também nos amplos espaços abertos como uma forma de integração.

“A construção não é aberta à toa. Tem um contexto de uma reforma universitária e havia a ideia de reforma do ensino de arquitetura”, diz Rosa.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

”Aqui, não se aprende que a manutenção fica mais barata do que começar do zero. Não faz sentido o local que é considerado a casa dos arquitetos estar caindo aos pedaços."

Veja também:

- Em ruínas, FAU recebe R$ 6 milhões para reforma