Pré-Vestibular Social oferece 18 mil vagas no Rio de Janeiro

RIO - Um curso gratuito de preparação para o vestibular, oferecido anualmente no Rio de Janeiro, abriu inscrições para 18 mil vagas em 2012. O Pré-Vestibular Social é considerado uma oportunidade para muitos estudantes que não teriam condições de arcar com estudos extras para garantir um lugar em universidades públicas.

As vagas podem ser disputadas por qualquer pessoa que tiver concluído o ensino médio ou estiver no último ano escolar. As inscrições vão até o dia 8 de fevereiro, no site da Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Cecierj).

O conteúdo das aulas inclui todas as matérias necessárias para o ingresso ao nível superior, como língua portuguesa, redação, matemática, física, química, biologia, geografia, história, inglês e espanhol. Todo o material didático também é gratuito.

O Pré-Vestibular Social foi criado no Estado há 9 anos e já atendeu a mais de 110 mil alunos, segundo a Cecierj.