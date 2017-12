Pré-selecionados no ProUni têm até hoje para comprovar dados

Termina nesta quarta-feira, 3, o prazo para os candidatos pré-selecionados na terceira chamada do Programa Universidade para Todos (ProUni) comprovarem as informações prestadas durante as inscrições. Para isso, devem comparecer às instituições de ensino para as quais foram selecionados. A lista dos documentos que precisam ser apresentados está disponível no site do programa (http://siteprouni.mec.gov.br/).

Para o segundo semestre de 2011, foram oferecidas 92 mil bolsas de estudo e cerca de 460 mil se inscreveram para participar da disputa. A lista dos aprovados em terceira chamada foi divulgada pelo Ministério da Educação (MEC) na última quinta-feira, 28.

Ao final das três convocatórias, o sistema gerará uma lista de espera que poderá ser usada pelas instituições de ensino para preencher as vagas remanescentes. Os interessados em integrar a lista deverão fazer essa opção no período de 8 a 10 de agosto, também no site do programa.

Pode participar do ProUni o aluno que cursou todo o ensino médio em escola pública ou estabelecimento privado com bolsa. Também é necessário ter feito o Enem de 2010 e atender aos critérios de renda do programa.