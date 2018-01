Pré-selecionados no ProUni já podem confirmar matrículas

Os estudantes que foram pré-selecionados no Programa Universidade para Todos (ProUni) já podem comparecer à instituição de ensino escolhida e comprovar as informações que foram declaradas na inscrição. O prazo vai até o próximo dia 26. Veja também: ProUni tem recorde de inscrição MEC veta 10 mil vagas em vestibular de curso a distância Veja mais notícias sobre educação no Estadão.edu O resultado da primeira etapa de inscrições do ProUni está disponível no site do Ministério da Educação. Ao todo, 148.327 estudantes foram pré-selecionados. Para saber se foi aceito, o aluno deve acessar o link do ProUni e, em seguida, informar o número de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o número no Cadastro de Pessoa Física (CPF). Foram ofertadas 165 mil bolsas de estudo, sendo 86 mil integrais e 79 mil parciais (com desconto de 50% da mensalidade). Os estudantes que não foram pré-selecionados terão outra oportunidade e poderão se inscrever na segunda etapa de inscrições, de 4 a 7 de março.