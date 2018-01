Pré-selecionados no ProUni devem confirmar informações até sexta

A lista de pré-selecionados foi divulgada no domingo pelo Ministério da Educação (MEC). A consulta ao resultado pode ser feita pelos candidatos na página do ProUni na internet (http://siteprouni.mec.gov.br). Caso ainda existam bolsas disponíveis, será realizada uma segunda chamada em 13 de março.

De acordo com o MEC, ao final das duas chamadas, os candidatos ainda não pré-selecionados ou que tenham sido pré-selecionados para cursos em que não houve formação de turma constarão em uma lista de espera que estará disponível às instituições de ensino a partir de 21 de março. A classificação do candidato vai considerar a primeira opção de inscrição. Caso não tenha ocorrido formação de turma nessa primeira opção, a classificação se dará na opção seguinte, até a terceira.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A partir da classificação na lista de espera, as instituições de ensino superior convocarão os estudantes, entre 21 e 25 de março, para verificação das informações prestadas na inscrição. Não será necessária a confirmação, por parte do candidato, do interesse em participar da lista. A segunda etapa, de acordo com o MEC, é uma segunda chance àqueles que não foram pré-selecionados na primeira etapa ou àqueles que não efetuaram a inscrição no ProUni.