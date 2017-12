Pré-selecionados no ProUni devem comprovar dados

Os candidatos pré-selecionados na sexta e última chamada do Programa Universidade para Todos (ProUni) têm até esta segunda-feira, 16, para comparecer à instituição de ensino para a qual se inscreveram e comprovar as informações fornecidas.

Confira a lista dos documentos que devem ser apresentados

As bolsas integrais são para os alunos com renda familiar mensal per capita de até um salário mínimo e meio (R$ 765). Já as parciais são para os candidatos cuja renda familiar mensal per capita não seja superior a três salários mínimos (R$ 1.530).

Nesta edição foram ofertadas 60.488 bolsas em 1.225 instituições privadas de ensino superior.