Pré-selecionados na sexta chamada do ProUni já podem comprovar dados

Os candidatos pré-selecionados na sexta e última chamada do Programa Universidade para Todos (ProUni) têm prazo de hoje (13) até segunda-feira (16) para comparecer à instituição de ensino para a qual se inscreveram e comprovar as informações fornecidas. A lista dos documentos que devem ser apresentados está no site do programa.

O resultado da sexta chamada foi divulgado ontem (12). Para saber se foi pré-selecionado, o candidato deve acessar a página do programa e informar o número de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Cadastro de Pessoa Física (CPF).