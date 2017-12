Prazo para resolver Simulado Geekie+Estadão termina nesta 5ª

Termina às 23h59 desta quinta-feira, 11, o prazo para os candidatos do Simulado Enem 2012 Geekie+Estadão responderem às quatro provas do exame online e gratuito. Até as 22h de quarta, 10, cerca de 74,5 mil estudantes haviam resolvido os testes no site www.geekie-estadao.com.br. O simulado tem 120.372 inscritos.

A partir do dia 16 os participantes receberão por e-mail seu relatório de desempenho personalizado. O boletim indicará a cada estudante seus pontos fortes e fracos nas quatro áreas do conhecimento avaliadas pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

O material mostrará ao aluno sua nota e a quantidade de acertos em cada prova (Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Códigos e Matemática). O estudante também saberá sua performance por disciplina (literatura, física, química, etc). Em outra parte do boletim aparecerão os temas que devem ser revisados na reta final de preparação para o exame oficial, marcado para 3 e 4 de novembro.

O relatório mostrará ainda o ranking do participante em relação aos demais candidatos do simulado. No dia em que for divulgado, o aluno poderá conferir o gabarito e a resolução dos testes, elaborados de acordo com a metodologia da Teoria da Resposta ao Item (TRI), a mesma do Enem, que atribui pesos diferentes às questões de acordo com seu nível de dificuldade.

Inovação

O ensino adaptativo, modelo que permite a cada aluno aprender no seu ritmo, inspirou o simulado. Com ajuda do relatório de desempenho, o candidato saberá em quais conteúdos deverá se concentrar no tempo que resta até o Enem. E buscar a melhor maneira de revisá-los.

A parceria entre o Estado e a Geekie, startup de tecnologia aplicada à educação, será reeditada em 2013 com a realização de três simulados e uma inovação importante: eles usarão a metodologia de Computer Assisted Testing (CAT), que permitirá montar provas "personalizadas". A ideia é ter um simulado no começo do primeiro semestre, outro antes das férias do meio do ano e o último 45 dias antes do Enem.

No ano que vem, o aluno poderá comparar seu desempenho de uma prova para outra. Os três exames terão o mesmo grau da dificuldade, graças à TRI.

Com o CAT, as provas serão flexíveis. A central da Geekie vai gerar as questões de acordo com a resposta de cada candidato. Quando ele acertar um item, responderá em seguida a uma questão mais difícil. Da mesma forma, se o aluno errar uma determinada questão, o sistema vai pinçar outra mais fácil na sequência. Para o CAT funcionar, o banco de questões da Geekie terá de ser ampliado, o que deverá ocorrer ao longo do próximo ano.