Prazo para renovação de contratos do Fies é prorrogado para 30 de novembro

O prazo final para a renovação de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) em todo o país foi prorrogado para 30 de novembro.

Originalmente, o prazo terminava, nesta segunda-feira, 20, e foi estendido por mais 10 dias. De acordo com o Ministério da Educação, esta é a última prorrogação do prazo e chance dos interessados em continuar com o financiamento.

O Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 21, trará a publicação da portaria que oficializa a prorrogação do prazo.

Segundo o Ministério da Educação, do total de 1,28 milhões de contratos previstos para este semestre, 1.067.568 alunos já haviam feito o aditamento até a última sexta-feira. Isso representa 83% do montante oferecido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

A renovação é feita semestralmente, com as universidades fazendo o pedido inicial de prorrogação e em seguida, os estudantes confirmando as informações que as instituições inseriram no Sistema Informatizado do Fies (SisFies).

Há duas formas de aditamento previstas: a simplificada em que o aluno valida as informações no sistema e a não-simplificada, quando houve alteração nas cláusulas, por exemplo quando há troca de fiador, o estudante deve levar a documentação que comprove as modificações ao agente financeiro.

O normativo também estende para 30 de novembro o período para a realização de transferência integral de curso ou de instituição de ensino e de solicitação de extensão do prazo de utilização do financiamento.