Prazo para que aprovados no Sisu façam matrícula termina nesta terça

Os candidatos aprovados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), plataforma do Ministério da Educação que reúne vagas no ensino superior público, devem fazer matrícula nas instituições em que foram aprovados até esta terça-feira, 21. O local, o horário e os procedimentos para a inscrição devem ser verificados pelo estudante com a escola em que foi selecionado.

Fica automaticamente fora do processo o candidato selecionado na primeira opção de curso que não fizer a matrícula. O resultado da segunda convocação será divulgado no site do sistema na próxima segunda-feira, 27. Já o estudante que não for aprovado em nenhuma das convocações do Sisu ou selecionado em segunda opção, mesmo que tenha feito a matrícula, pode participar da lista de espera.

A participação na lista de espera pode ocorrer somente na primeira opção de vaga do candidato. A adesão também deve ser feita na página virtual do Sisu, entre 27 de janeiro e 7 de fevereiro. Os candidatos serão convocados a partir de 11 de fevereiro.

A primeira edição do Sisu 2014 bateu recorde com mais de 2,5 milhões de estudantes cadastrados, aumento de 31,28% em relação à edição anterior. No total, foram quase 5 milhões de inscrições, já que cada candidato pode optar por dois cursos.