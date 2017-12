Prazo para pedir mudança de cidade do Enem termina hoje

O prazo para solicitar mudança de cidade para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acaba à meia-noite desta quarta-feira, 14. Para efetuar o pedido, o interessado deve acessar o site do sistema de acompanhamento de inscrições do Enem 2009, que permite a redefinição do município em que se deseja fazer a prova. Sabáticos ou portadores de necessidades especiais que não declararam suas condições quando se inscreveram têm o mesmo prazo para inserir a informação. Veja também: Leia tudo que foi publicado sobre o Enem ESPECIAL: Fraude no Enem muda calendário de faculdades O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) afirmou que o sistema foi aprimorado e o candidato precisa confirmar a cidade escolhida para validar a alteração. Segundo o instituto, os participantes devem receber novamente, por correio ou celular (via torpedo), um comprovante da inscrição com o local de prova. O Enem seria realizado em 3 e 4 de outubro, mas foi cancelado no dia 1º após o Estado ter denunciado ao Ministério da Educação (MEC) o vazamento da prova. Agora, o exame será realizado em 5 e 6 de dezembro em todo o País. Com a mudança de data, algumas universidades desistiram de usar o exame para compor a nota do vestibular. É o caso da Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Outras instituições redefiniram as datas de seus exames para que não haja coincidência com o Enem.