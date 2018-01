Prazo para pedir desconto na inscrição da Pucamp termina nesta quarta-feira

O prazo para inscrições com 10% de desconto no Vestibular 2011 da PUC-campinas, termina nesta quarta-feira. Com a redução, a taxa fica em R$ 90. A partir de amanhã, sem o desconto, o valor passa a R$ 100. A inscrição com valor integral poderá ser realizada até às 20h do dia 25 de outubro, exclusivamente pela internet, no Portal da Universidade: www.puc-campinas.edu.br A PUC-Campinas oferece cerca de 6 mil vagas em 39 cursos de graduação.

As provas do Vestibular 2011 serão realizadas em dois dias. No dia 26 de novembro, das 14h às 18h, os candidatos aos cursos de Medicina, Direito e Arquitetura e Urbanismo realizarão uma Prova Específica.

Os locais de provas serão informados, a partir do dia 18 de novembro, por meio do Portal da Universidade.

Os aprovados no Vestibular 2011 da PUC-Campinas serão conhecidos no dia 10 de dezembro, também por meio do Portal da Universidade. A matrícula para os convocados será realizada nos dias 14, 15 e 16 de dezembro de 2010.