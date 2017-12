Prazo para pedir correção invertida do cartão de respostas do Enem termina hoje

BRASÍLIA - Os estudantes que tiveram problemas no cartão de respostas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) têm até esta sexta-feira, 19, para pedir a correção invertida. Os pedidos podem ser feitos pelo site do Inep.

No primeiro dia do exame, a folha em que os estudantes marcam as respostas estava com o cabeçalho das duas provas trocado - a primeira metade das questões era de ciências humanas e o restante, de ciências da natureza, mas na folha de marcação as perguntas estavam identificadas de forma invertida.

O Ministério da Educação informou que alertou os fiscais de sala para que orientassem os alunos a seguirem a ordem numérica. Quem foi mal orientado e trocou a ordem do preenchimento poderá fazer o requerimento para a correção invertida.