Prazo para participar da lista de espera do Sisu termina nesta sexta

O prazo para os candidatos que querem participar da lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) se encerra nesta sexta-feira, 10. A participação na lista de espera pode ser feita apenas na primeira opção de curso pela página do sistema (http://sisu.mec.gov.br/).

Se houver vaga disponível na opção escolhida pelo candidato, ele será convocado para realizar a matrícula na instituição a partir do dia 16.

O Sisu é utilizado para selecionar candidatos para 238.397 vagas de graduação, em 131 instituições de ensino federais e estaduais públicas, por meio das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Mais de 4,9 milhões de candidatos se inscreveram no sistema neste ano.

Durante as inscrições, que foram encerradas no dia 29 de janeiro, o sistema calculou a nota de corte para cada curso com base no número de vagas ofertadas e no total de candidatos inscritos para cada curso, por modalidade de concorrência. A nota de corte é apenas uma referência para auxiliar o candidato no monitoramento da seleção, não garantindo, necessariamente, a vaga desejada.