Prazo para pagar taxa da Fuvest termina nesta segunda

Esta segunda-feira é o último dia para que os candidatos inscritos na Fuvest 2011 paguem a sua inscrição. A taxa deve ser paga em qualquer agência bancária ou na internet.

Qualquer correção em dados como carreira, curso, cidade escolhida para prestar as provas, endereço, telefone e e-mail também devem ser feitas, no máximo até esta segunda, no site de inscrição. Apenas o número do CPF não pode ser mudado.

No processo seletivo deste ano, os candidatos vão disputar as 10.652 vagas na USP e 100 na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa.

No dia 29 de setembro, os inscritos devem acessar o site da Fuvest para verificar o número de inscrição que será usado pela instituição para informar o local em que o candidato fará as provas de 1ª e 2ª fases.