Prazo para pagamento da taxa de inscrição no Enem termina nesta sexta

BRASÍLIA - Os candidatos que participarão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano têm até esta sexta-feira, 23, para pagar a taxa de inscrição. Inicialmente, o prazo terminaria na última terça, mas o Ministério da Educação (MEC) decidiu prorrogá-lo por mais três dias.

Estudantes da rede pública que terminam o ensino médio em 2010 estão automaticamente isentos. Os alunos de baixa renda que se declararam impossibilitados de pagar a taxa podem conferir se o pedido de isenção foi aceito no sistema de acompanhamento do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), no endereço eletrônico http://sistemasenem2.inep.gov.br/inscricao/.

O boleto com a nova data de vencimento pode ser obtido nesse site e, para isso, o candidato precisa informar o CPF e a senha. O pagamento de R$ 35 pode ser feito em qualquer agência do Banco do Brasil.

As provas serão aplicadas nos dias 6 e 7 de novembro. No primeiro dia, as questões serão sobre ciências da natureza e humanas. No segundo, os estudantes responderão perguntas de matemática, linguagens e códigos e redação. Este ano, os candidatos também farão uma prova de língua estrangeira (inglês ou espanhol).