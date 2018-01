Prazo para inscrições no Sisu 2014 termina nesta sexta-feira

O prazo para inscrições no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), plataforma digital do Ministério da Educação (MEC) que reúne vagas em instituições públicas de ensino superior, termina às 23h59 desta sexta-feira, 10. O total de cadastrados na primeira edição de 2014 era de 2.188.560 até 18h de quinta-feira, 9, segundo balanço divulgado pela pasta.

O total de inscrições, ainda de acordo com a última contagem do MEC, era de 4.247.729, já que cada candidato pode fazer até duas opções de curso. Nesta primeira edição de 2014, o sistema oferece 171.401 vagas em 4.723 cursos de 115 instituições públicas de educação superior. Minas Gerais segue como o Estado com a maior quantidade de inscritos, com 253.473, seguido por São Paulo, com 246.045 estudantes.

Durante o período de inscrições a classificação parcial e a nota de corte dos candidatos são divulgadas para consulta a qualquer hora do dia na página do Sisu. O resultado da primeira convocação de inscritos será liberado na segunda-feira, 13.

Com informações da asssessoria de imprensa do MEC.