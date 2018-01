Prazo para inscrições no Enem 2009 termina neste domingo

Os estudantes têm até este domingo, 19, para fazer a inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) (clique para acessar). As provas serão realizadas nos dias de 3 e 4 de outubro em 1.619 cidades. A partir deste ano, o exame é requisito para a entrada em 40 universidades federais e a disputa por uma bolsa do Programa Universidade para Todos (ProUni).

A inscrição deve ser feita pela internet até as 23h59. O interessado deve informar o número da carteira de identidade e do CPF. Os alunos da rede privada devem imprimir o boleto com a taxa de inscrição no valor de R$ 35 e efetuar o pagamento, até quarta-feira, 22, em qualquer agência bancária. Os estudantes da rede pública são isentos da cobrança.

Inicialmente, as inscrições deveriam ter encerrado na última sexta-feira, mas o Ministério da Educação prorrogou o prazo por causa do grande volume de acessos. A expectativa é que 7 milhões de alunos participem do Enem.