Prazo para inscrição na Olimpíada Matemática acaba nesta sexta-feira

Termina nesta sexta-feira, 5, o prazo para estabelecimentos de ensino inscreverem os alunos na Olimpíada Brasileira da Matemática das Escolas Públicas (Obmep) de 2013. As inscrições devem ser feitas no site www.obmep.org.br. A Obmep busca estimular o estudo da matemática e incentivar os alunos que se destacam na área.

Qualquer escola pública pode inscrever os estudantes no nível 1, para alunos do 6.º e 7.º anos do ensino fundamental, no nível 2, para quem cursa o 8.º e o 9.º anos, ou no nível 3, para os do candidatos do 1.º ao 3.º ano do ensino médio. A prova é formada por 20 problemas objetivos. No total, 6 mil alunos serão premiados com medalhas, sendo 500 de ouro, 900 de prata e 4,6 mil de bronze.

As provas da primeira fase da competição serão aplicadas no dia 4 de junho, em horário a ser definido pela própria escola. Os alunos com melhor desempenho serão classificados para a segunda etapa, que ocorrerá no dia 14 de setembro. A divulgação dos vencedores da olimpíada será feita no dia 29 de novembro.

A expectativa é que 20 milhões alunos participem da Obmep neste ano. Os dados mostram que o número de inscritos na olimpíada vem crescendo ao longo dos anos. Na primeira edição, em 2005, 10,5 milhões alunos se inscreveram na competição e 93,5% dos municípios brasileiros estiveram representados. Em 2012, cerca de 19,1 milhões de alunos se inscreveram, com representação de 99,2% dos municípios.

A olimpíada é um projeto do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa) e existe desde 2005. É promovida pelos ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovação e da Educação, com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática.