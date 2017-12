Prazo para inscrição na Fuvest com desconto termina segunda

Os estudantes interessados em obter isenção ou redução da taxa de inscrição para o vestibular 2010 da Universidade de São Paulo (USP) têm até segunda-feira, 10, para encaminhar o pedido pelo site da Fuvest. Além de preencher o formulário, o candidato deve encaminhar cópia do RG, comprovante de matrícula do ensino médio em escolas públicas, comprovante de renda, comprovante de residência e certidão da escola que comprove a condição de estudante. A classificação dos beneficiados será divulgado no dia 23 de agosto. A Fuvest oferece 65 mil isenções para pessoas que tenham renda ou pertençam a uma família com renda máxima correspondente a R$ 605,00 por indivíduo pertencente ao domicílio. Os interessados com renda entre R$ 605,01 e R$ 1.163,00 poderão requerer 50% de redução na taxa. O processo é semelhante ao pedido de isenção. Além dessas opções criadas pela FUVEST, os candidatos poderão solicitar abatimento de 50% do valor da taxa conforme o que dispõe a Lei Estadual 12.782, de 20 de dezembro de 2007. Neste caso, a renda individual deverá ser de, no máximo, R$ 930,00.