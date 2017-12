Prazo para inscrição do Enem termina nesta sexta

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terminam nesta sexta-feira, às 23h59 (horário de Brasília).

Ao acessar o site do Inep para se inscrever, todos os candidatos precisam ter CPF próprio. Na semana passada, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região derrubou uma liminar contra a obrigatoriedade do CPF.

As inscrições para o Enem têm de ser feitas pela internet, no portal inep.gov.br. O valor é de R$ 35, mas estão isentos os estudantes da última série do ensino médio em escolas públicas e os que comprovem a impossibilidade de pagamento.

O exame será nos dias 6 e 7 de novembro e terá uma redação e quatro provas, com 45 questões de múltipla escolha cada.

No fim do ano, a nota do Enem poderá ser usada no sistema de seleção para a maioria das universidades federais.