Prazo para aderir à lista de espera do Sisu termina nesta segunda

Termina nesta segunda-feira, 7, o prazo para inscrições na lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do segundo semestre de 2014. Podem participar os candidatos que não foram convocados nas duas primeiras chamadas.

Também têm direito a entrar na lista de espera os estudantes que foram selecionados na segunda opção do curso, mesmo tendo feito a matrícula. Para entrar na lista, basta acessar o boletim pessoal no site do Sisu e clicar no botão que confirma o interesse em participar.

Os candidatos serão convocados pelas instituições a partir do de 14 de julho. A lista de espera é apenas para a primeira opção feita na hora da inscrição.

Nesta edição do Sisu, foram ofertadas 51.412 vagas em 1.447 cursos de 67 instituições de educação superior federais e estaduais. Segundo o Ministério da Educação, 1.214.259 candidatos se inscreveram.