Prazo de inscrição para o Enem termina nesta sexta-feira

SÃO PAULO - Termina nesta sexta-feira, 20, às 23h59 o prazo de inscrição para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O processo é feito apenas pela internet, no site do Enem. A incrição só é confirmada após o pagamento da taxa de R$ 68, que pode ser paga até as 21h59 da quarta-feira, 25.

Segundo o Ministério da Educação e Cultura (MEC), mais de 6 milhõs de candidatos já fizeram a inscrição, e a estimativa é de chegue a 8 milhões de inscritos.

Para a inscrição, os candidatos precisam informar um número de telefone, fixo ou celular, válido. Também é necessário cadastrar um endereço eletrônico (e-mail), que não pode ser usado por outro participante. São isentos da taxa os estudantes concluintes do ensino médio em escolas públicas e os participantes de baixa renda. Como previsto na edição do ano passado, os isentos que não comparecerem nos dois dias de provas perderão o benefício na próxima edição.

É na hora da inscrição que o participante informa se necessita de algum atendimento específico ou especializado e se é sabatista – aqueles que, por convicção religiosa, guardam o sábado, reservando o dia para descanso e oração. Eles podem fazer o exame após o pôr-do-sol.

É também na inscrição que o estudante informa se quer utilizar o resultado do Enem para certificação do ensino médio. Para isso, é preciso ter 18 anos completos até o primeiro dia de realização das provas do exame.

Seleção. A nota do Enem é usada na seleção para vagas em instituições públicas, por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSu), bolsas na educação superior privada por meio do programa Universidade para Todos (ProUni) e vagas gratuitas nos cursos técnicos oferecidos pelo Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica (SiSuTec).

O resultado do exame também é requisito para receber o benefício do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e participar do programa Ciência sem Fronteiras (CsF). Para pessoas maiores de 18 anos, o Enem pode ser usado como certificação do ensino médio.