Portões dos locais de prova da Fuvest se fecham; cerca de 136 mil fazem exame neste domingo

Os cerca de 136 mil inscritos na Fuvest acabam de iniciar, na tarde deste domingo, 27, a prova que seleciona 8.734 alunos para cursos da USP. Os portões foram fechados às 13 horas e os candidatos terão 5 horas para finalizar o exame.

Nos minutos que antecederam o vestibular, antes da abertura dos portões, alguns candidatos davam uma última olhada em conteúdos que podem cair na prova enquanto outros relaxavam acessando redes sociais no celular ou conversando com amigos.

Em frente ao prédio da Faculdade de Economia e Administração (FEA), na Cidade Universitária, Butantã (zona oeste), um dos 104 locais de prova no Estado, um grupo de estudantes se reuniu para assistir a uma “aula relâmpago” de matemática dada por Marco Antonio Barbosa, de 56 anos, professor que diz ter criado um método que ajuda estudantes a executarem operações matemáticas de forma mais rápida.

“É bom porque a gente já revê um pouco do conteúdo e dá uma distraída nesse momento de tensão”, diz o estudante Guilherme Almeida, de 17 anos, que está concorrendo a uma vaga no curso de Engenharia de Produção, na Escola Politécnica da USP. Ele foi um dos estudantes que acompanhou a aula de Barbosa. Estudante do 3º ano do Ensino Médio, Almeida faz cursinho desde o ano passado pensando no vestibular da USP.

Candidata a uma vaga no curso de Moda, Raquel Ferreira da Costa, de 19 anos, preferiu aproveitar os últimos momentos antes do exame para relaxar e se concentrar. “Ontem eu nem estudei, fiz apenas coisas que eu gostava, assisti TV. Acho que você não vai aprender em um dia o que você não aprendeu em um ano”, diz ela, que também fez cursinho pré-vestibular.

Para Raquel, a parte mais desafiadora da prova serão as questões de exatas. “É a área que nós, de humanas, sempre acabamos encontrando maior dificuldade”, diz. Ela disse que se preparou também para conteúdos relacionados a acontecimentos recentes da história do Brasil e do mundo. “Não adianta ficar só nos livros e nas apostilas, você precisa ler notícias”, comenta.

Estella Gonzalez, de 17 anos, não teve tempo nem de estudar nem de relaxar nos dias que antecederam a prova porque está em processo de mudança de Recife, onde mora com a família, para São Paulo, onde quer cursar Publicidade. “Meu colégio antecipou as provas finais para mim e me mudei para cá na quinta-feira, já pensando que vou fazer faculdade aqui. Se eu não passar, vou ficar em São Paulo mesmo assim para fazer cursinho e tentar no ano que vem de novo. O mercado de trabalho de Publicidade é melhor aqui”, diz ela, que veio morar com a tia, a dentista Ana Fiori Ferreira, de 46 anos. “A gente fica supernervosa, porque além da responsabilidade de cuidar, ainda fica na expectativa com o vestibular”, disse Ana, que acompanhou Estella até o local de prova.

Já a candidata Kalliny Carmo, de 26 anos, presta vestibular para um curso que ela já frequenta na própria USP. “Entrei em Letras em 2010, mas estou indo muito mal, perdi muitas disciplinas por causa de um problema de saúde. Então decidi que quero começar tudo de novo”, afirmou.

A prova da Fuvest tem 90 questões de múltipla escolha das disciplinas de Português, Matemática, Física, Química, Biologia, História, Geografia e Inglês, além de questões interdisciplinares. A previsão é que o gabarito oficial da prova seja divulgado por volta das 19h30. A segunda fase do vestibular ocorre entre os dias 8 e 10 de janeiro.