Portal Universia aponta erros entre as 29 melhores redações da Fuvest 2012

Redação sem título, grafia incorreta e ausência de acentos. Erros como esses estavam presentes em algumas das 29 melhores redações publicadas pela Fuvest na semana passada. O portal Universia analisou cada uma delas e apontou os principais deslizes cometidos pelos vestibulandos no no exame de 2012.

Os erros mais comuns foram de grafia das palavras usadas pelos candidatos. Na redação intitulada “Consciência e participação política no Brasil”, por exemplo, a palavra 'erronea' foi grafada sem acento circunflexo e o termo 'perjorativa' substituiu o correto 'pejorativa'. Outro exemplo de erro de grafia ocorreu na redação cujo título era “De gregos e Capitães”, em que o candidato se esqueceu do 'h' e do acento agudo na frase “...tronos ocupados a décadas".

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar de ser importante acertar na grafia, é ainda mais relevante mostrar conhecimento e cultura nos textos das redações de vestibular, pois os erros pontuais de gramática são considerados reflexos de nervosismo e não comprometem muito a nota do candidato. Segundo a Fuvest, o que mais pesa na avaliação é o bom encadeamento de ideias e textos que demonstram que o estudante tem bom nível intelectual.

O artigo completo, com todos o erros encontrados pela Universia Brasil nas melhores redações de 2012 da Fuvest está no link http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2012/05/17/932498/os-erros-das-melhores-redaces-da-fuvest-2012.html