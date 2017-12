Portal tem videoaulas com resolução de vestibulares e do Enem

Um portal que oferece resoluções em vídeo para diversos tipos de provas, entre elas o Enem e vestibulares de universidades públicas e privadas, acaba de ser lançado pela empresa ClanSoft, de Campinas, criada por engenheiros de computação formados pela Unicamp. O EduMe (www.edume.com.br) já está rodando e conta com conteúdos relacionados a exames de instituições como Unicamp, Unesp, USP, PUC-SP e UFMG, aplicados entre os anos de 2010 e 2012. “O portal é voltado prioritariamente aos pré-vestibulandos, mas nós já cogitamos agregar futuramente temas que interessem a outros públicos, como estudantes de ensino médio”, diz Pedro Almeida, um dos sócios da ClanSoft.

De acordo com ele, o portal não se limita a oferecer aos seus assinantes videoaulas simplesmente com as respostas às questões. “Nós disponibilizamos miniaulas. Ou seja, o professor, que é especialista no assunto, comenta a questão, dá a resposta e trabalha os conceitos relativos ao tema”, explica. Para ter acesso às resoluções, o interessado deve fazer o cadastro no próprio site e pagar uma assinatura anual de R$ 11,90. “Com isso, ele tem acesso irrestrito a todo o conteúdo, quantas vezes quiser.”

O engenheiro de computação observa que a busca pelo conteúdo pode ser feita por matéria, palavra-chave ou por tipo de exame, entre outros. Pedro Almeida comenta que a empresa decidiu lançar esse tipo de serviço por constatar que não havia nada do gênero no mercado. “Trata-se de uma ferramenta muito útil para o estudante que tem dúvida sobre um determinado tema. Além disso, está comprovado que a resolução de provas de vestibulares anteriores ajuda muito os pré-vestibulandos a fixarem bem as variadas matérias.”

A resolução do Enem de 2011 está aberta gratuitamente à consulta. Pedro Almeida afirma que alguns recursos aplicados no EduMe, sobretudo os empregados para a gravação das miniaulas, foram desenvolvidos na época em que fez mestrado no Instituto de Computação (IC) da Unicamp, sob a orientação do professor Rodolfo Jardim de Azevedo. Na oportunidade, o aluno desenvolveu o software WebLectures, que tornou público, via servidor CameraWeb, 138 arquivos de vídeo contendo aulas que foram ministradas pelos docentes do IC durante as suas atividades em classe.