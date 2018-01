Portal reúne 50 links úteis para quem vai prestar Enem neste ano

O portal Universia Brasil acaba de divulgar uma lista com 50 links essenciais para que os alunos estudem para as provas do Enem, que irão ocorrer 3 e 4 de novembro.

Há alguns meses, a Universia Brasil lançou mapeamento inédito de todas as questões do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), desde a primeira prova, em 1998, até a edição mais recente, em 2011. O estudo apontou quais são os assuntos mais recorrentes em cada uma das disciplinas cobradas pelo exame.

O portal também selecionou uma série de informações sobre a correção das provas, dicas de memorização, como arte e até mesmo músicas podem ser cobradas no exame, entre outras dicas. "Reunimos em uma única página conteúdos que indicam o que os estudantes não podem deixar de fazer ou saber até o dia do exame", diz Bruna Delprete, assistente de conteúdo do Universia Brasil.

Todas essas informações podem ser acessadas em http://noticias.universia.com.br/atualidade/noticia/2012/09/12/965641/50-links-essenciais-enem-2012.html.