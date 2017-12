Portal ajuda cidadãos e gestores a acompanhar educação básica brasileira

A Fundação Lemann e a Meritt Informação Educacional lançaram nesta terça-feira, 6, o QEdu (www.qedu.org.br), plataforma que reúne informações sobre a Educação Básica no Brasil. O portal permite que qualquer pessoa, especialista ou não, encontre dados sobre a qualidade da educação de forma clara e interativa, possibilitando conhecer a fundo o desempenho dos estudantes e das escolas os fatores a ele relacionados.

O sistema reúne dados do Censo Escolar e da Prova Brasil e estabelece, a partir de uma escala de proficiência utilizada pelo movimento Todos pela Educação, o percentual de alunos com aprendizado adequado por escola, cidade ou Estado. Usando os filtros disponíveis nas buscas do site, é possível fazer desde comparações simples até análises mais aprofundadas.

Um grande banco de dados sobre o perfil dos estudantes, diretores e professores de mais de 57 mil instituições é também colocado à disposição dos usuários, além de um detalhamento sobre as condições de infraestrutura e matrícula nas escolas.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Um dos maiores desafios foi organizar essa imensa base de dados, transformando diversos números e conceitos em informações relevantes para diferentes públicos”, diz Ricardo Fritsche, co-fundador da Meritt e um dos idealizadores do portal. "Essas informações estão colocadas de modo que qualquer um pode encontrá-las e se apropiar delas, isto é, compreendê-las", diz Alexandre Oliveira, também co-fundador da Meritt.

Em linhas gerais, o QEdu possibilitou a transformação de números e rankings divulgados pelos órgãos governamentais, em elementos contextualizados. O desempenho de uma escola, por exemplo, deixa de ser isolado e passa a ser comparado com médias regionais, estaduais e nacional. Tudo isso, de forma bastante intuitiva e com elementos gráficos e visuais. O desempenho dos estudantes de cada instituição é medido a partir da proporção de alunos que aprenderam aquilo que é tido como adequado dentro das competências de português e matemática.

De acordo com Ernesto Martins Faria, coordenador de projetos da Fundação Lemann, o QEdu deve não só ajudar aos gestores de educação, mas também aos pais, que poderão consultar dados sobre a escola em que seus filhos estão matriculados. "Eles (pais) terão em mãos recursos para cobrar mais das instituições que seus filhos frequentam", diz. "Mais do que isso, o QEdu possibilitará uma série de ações conjuntas entre pais e escolas para a melhoria dos resultados, uma vez que o desempenho dos alunos não é mérito exclusivo da instituição, mas se dá a partir de um conjunto de fatores", afirma.

Atualmente, o QEdu tem todas as informações das edições de 2007 e 2009 da Prova Brasil, realizada a cada dois anos pelo Ministério da Educação, e do Censo Escolar 2010. Nas próximas semanas, no entanto, o portal deve receber dados da Prova Brasil 2011, ainda não divulgados na íntegra pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).