Por que avaliar projetos sociais Os jovens participantes do Programa Educação e Trabalho, da Fundação CDL Pró-Criança, em Belo Horizonte (MG), tiveram aumento significativo em seu rendimento após a aprendizagem profissional oferecida pela organização. No Instituto Ballet de Santa Teresa, localizado no bairro carioca de mesmo nome da instituição, as mães de alunos tiveram elevação de escolaridade, a renda familiar aumentou e os estudantes melhoraram seu desempenho escolar após integrar as atividades do programa Complementação e Embasamento Cultural.