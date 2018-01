Por greve, parte dos cursos da USP terá aulas até fevereiro

SÃO PAULO - Com a retomada das aulas na Universidade de São Paulo (USP), após quase quatro meses de greve de servidores e docentes, o calendário de reposições começou a ser divulgado aos alunos. Em alguns casos, o segundo semestre deverá se estender até fevereiro de 2015.

É o caso dos cursos de Filosofia, Letras e Pedagogia, em que as aulas devem ir até a metade de fevereiro, com recesso entre os últimos dias de dezembro e os primeiros de janeiro. Vários departamentos ainda vão decidir o cronograma de reposição das classes.

Entre as unidades da capital mais afetadas pela greve, estão a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), a Faculdade de Educação (FE) e a Escola de Comunicação e Artes (ECA). As notas de disciplinas do primeiro semestre de parte dos estudantes ainda não foram lançadas no sistema.

Os órgãos da administração central, como a reitoria e a prefeitura do câmpus, também registraram maior número de servidores que cruzaram os braços. Já em outras unidades, como a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade (FEA) e a Escola Politécnica, a adesão à greve foi pequena e a rotina acadêmica seguiu normalmente.

Segundo o acordo firmado entre a reitoria e os grevistas na Justiça do Trabalho, a reposição das atividades paradas se dará até 12 de dezembro, data oficial de encerramento do ano letivo, com limite de uma hora além do expediente. Pela manhã, funcionários de pelo menos dois setores se recusaram a voltar ao trabalho por divergências com os dirigentes sobre a compensação.