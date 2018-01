Por conta da greve das federais, estudantes de Santa Maria vítimas de incêndio estavam em período letivo

Grande parte das vítimas do incêndio na boate Kiss, em Santa Maria, era de universitários. De acordo com estudantes ouvidos pela reportagem, o evento foi organizado por seis turmas da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Festas como esta são frequentes no município, que abriga jovens de cidades vizinhas e inclusive de outros Estados.

Na tarde deste domingo, 27, o reitor da instituição, Felipe Müller, divulgou uma nota lamentando o incidente e suspendendo as atividades acadêmicas por três dias letivos para o atendimento às turmas que perderam colegas e aos familiares das vítimas. A universidade está em período letivo por conta da greve das instituições federais ocorrida no final do ano passado.

De acordo com a universidade, um intercambista paraguaio está entre as vítimas fatais. Guido Ramon Britez Burro, de 21 anos, cursava Zootecnia na UFSM.

Mobilização

Os estudantes estão se organizando para acolher os familiares dos feridos e mortos. "Ficamos muito consternados e nos mobilizamos para tentar ajudar de alguma forma", diz José Luis Zasso, de 24 anos, aluno de Jornalismo da UFSM e membro do Diretório Central dos Estudantes (DCE). A entidade colocou sua estrutura física à disposição para abrigar pessoas de fora de Santa Maria. A sede do DCE não fica no câmpus, mas no centro do município, em um dos prédios de moradia estudantil.

Zasso afirma, no entanto, que a procura não tem sido grande. "Como o reconhecimento dos corpos tem sido rápido demais, muitas famílias chegaram pela manhã, liberaram os corpos e já voltaram para suas cidades para velar seus filhos nesta noite."

O Porto Alegre CITE (Colaboração, Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo), iniciativa civil criada para promover mudanças na capital do Estado, também organizou-se para reunir possíveis leitos para os familiares das vítimas. O grupo criou um formulário virtual para o cadastro de voluntários.