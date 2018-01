Por causa de trânsito, candidato perde prova da 2ª fase da Fuvest

Depois de ter passado na 1ª fase, feito um dia de prova no domingo, dia 5, houve quem perdeu prova nesta segunda-feira e viu adiado o sonho de uma vaga na USP.

O professor João Nascimento, de 47 anos, chegou poucos minutos após o fechamento dos portões, na UMC Villa Lobos, zona oeste de São Paulo. Candidato a uma vaga em Letras, Nascimento colocou a culpa no transporte público. "Demorei mais de uma hora para fazer de ônibus um trajeto que ontem fiz em 40 minutos. Agora vou ter de esperar o ano que vem", diz ele. João disse que mora próximo da USP e reclamou de ter de fazer a prova longe de casa.

Os portões fecharam pontualmente às 13 horas. Umas das últimas a conseguir entrar, a candidata Aline dos Santos, de 27 anos, também reclamou do trânsito. "Peguei muito transito e tive dificuldade para estacionar o carro. Mas estou aliviada de conseguir chegar", disse ela, que presta para Letras, ao entrar no local.

Os mais de 30 mil participantes da 2ª fase da Fuvest encaram nesta segunda-feira, dia 6, mais um dia prova. Dessa vez, os candidatos terão que encarar 16 questões das disciplinas do ensino médio (História, Geografia, Matemática, Física, Química, Biologia e Inglês). Todas as perguntas são discursivas.

No domingo, dia 5, eles fizeram a prova de Português e Redação. Professores ouvidos pelo Estado comentaram que a prova foi boa e o tema da redação surpreendeu. Os estudantes tiveram que escrever um texto sobre a questão do Idoso na sociedade. A Fuvest registrou abstenção de 7,8% dos candidatos (o número de faltosos foi de 2.542, ante 32.569 convocados.

A segunda fase da Fuvest tem mais um dia de prova na terça, dia 7. São 12 questões de duas ou três disciplinas, de acordo com a carreira escolhida. A prova seleciona alunos para a Universidade de São Paulo (USP) e para Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. A USP oferece neste ano 11.057 vagas e a Santa Casa, 100.

Do dia 8 ao dia 10 de janeiro acontecem as provas de habilidades específicas para cursos que contam com essa modalidade. A divulgação da 1ª chamada de convocados está marcada para dia 1 de fevereiro.

A 'TV Estadão' vai transmitir a correção das provas a partir das 19h30. Professores do Cursinho da Poli comentam ao vivo o exame www.estadao.com.br/aovivo). Candidatos podem enviar perguntas pelo Twitter com a hashtag #participaestadao ou postar comentários na página do Estadão.edu no Facebook http://www.facebook.com/estadao.edu).