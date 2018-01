Polícia identifica mais duas agressoras de alunos de creche

A Polícia de São José do Rio Preto, a 440 km de São Paulo, identificou mais duas professoras que teriam agredido as crianças da creche Caminho do Futuro. Agora são cinco as profissionais acusadas de maus-tratos contra os menores da instituição. Além delas, outras quatro professoras teriam sido coniventes com as agressões das colegas. Veja também: Câmera flagra professoras agredindo crianças em creche A direção da creche demitiu oito professoras e uma delas, por ser diretora do sindicato das professores, não pôde ser demitida, mas foi afastada das atividades. Pais dos alunos se reuniram na noite desta quinta-feira, 11, com diretores da creche e assistiram pela primeira vez as cenas com as agressões, gravadas por câmeras instaladas na creche após as denúncias. A delegada da Mulher, Dálice Ceron, recebeu o laudo comprovando as agressões e agora vai ouvir os pais das crianças para que identifiquem as agressoras. Depois disso, a delegada ouve as professoras acusadas, antes de remeter o inquérito para análise do Ministério Público.