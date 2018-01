Poli desiste de transferir curso para USP Leste

A Escola Politécnica da Universidade de São Paulo vetou a proposta da reitoria de transferir o curso de Engenharia da Computação para a USP Leste. A decisão foi tomada na semana passada, após o Estadão.edu revelar a intenção do reitor, João Grandino Rodas, de levar para o câmpus da zona leste da capital graduações da Poli e da Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade (FEA).

O Departamento de Computação e Sistemas Digitais da Poli não aceitou a sugestão de mudança no curso de Engenharia da Computação. Pela proposta, o bacharelado deixaria de abrir vagas para ingresso no câmpus do Butantã, na zona oeste, e passaria a ser oferecido na USP Leste.

"Infelizmente, o departamento analisou a questão com seus pares e a julgou inadequada", disse ao Estadão.edu nesta segunda-feira o diretor da Poli, José Roberto Cardoso. Segundo ele, o reitor Rodas pode fazer um novo pedido de transferência de curso para a USP Leste, o que seria discutido por outro departamento da Poli. "Por enquanto, o assunto morreu na Poli", afirmou Cardoso.

O diretor vê com bons olhos a instalação da Poli na USP Leste. "A gente conseguiria cumprir nosso papel de formar recursos humanos qualificados. Eu gostaria que o curso fosse transferido, mas não se pode ganhar todas."