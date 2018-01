Pobreza não 'sela destino' de desempenho ruim, diz estudo

SÃO PAULO - O nível socioeconômico é um dos fatores que mais impactam o desempenho da escola, mas não “sela” o destino dessas unidades. Características como oferta de reforço escolar, maior presença e menor rotatividade dos professores, menor número de falta dos alunos e até o acesso prévio à pré-escola ou creche pode fazer com que os alunos atinjam resultados mais satisfatórios, ainda que em condições de pobreza.

É o que aponta um levantamento realizado pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), a pedido da reportagem do Estado. Para realizar o estudo, o Cenpec utilizou os microdados do Ideb de 2009 a 2013 (os de 2015 ainda não foram divulgados), mostrando as características das escolas que apresentaram melhora ou piora na nota neste período.

Um aumento na proporção de alunos de classe D e E, de fato, pode impactar a nota da escola: a cada 1% a mais de alunos nestas faixas, em relação aos de classe A e B, a estimativa é que haja uma redução de melhorar a nota em 4%. Se os alunos repetiram alguma série, também há mais chance de nota mais baixa: 3,3%.

Mas um dos fatores que mais impactam a melhor dos estudantes está relacionado à escola: se a unidade oferecer reforço escolar, a chance de elevar a nota é de 48,4%. Por outro lado, se os professores da escola faltam, a chance de melhorar a nota cai 19,1%.

O estudo também levantou os fatores que fazem as escolas públicas com melhor desempenho piorarem. Se os alunos da escola faltam muito, por exemplo, a chance de a nota piorar aumenta 46,8%. O histórico dos estudantes também conta: ter feito pré-escola ou creche faz com que a chance de a nota da escola diminuir caia em 1,3%.

Veja as principais relações identificadas no estudo do Cenpec nas tabelas abaixo.

Anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano)

Variáveis estatisticamente significativas para a mudança ou não da escola da faixa dos Idebs mais baixos, impacto na chance de mudança de faixa e intervalos de confiança

Estimativa Limite inferior Limite superior Aumento de 1 p.p. na proporção de estudantes Classe C (em relação aos de A e B) -1,8% -2,6% -1,0% Aumento de 1 p.p. na proporção de estudantes Classe D (em relação aos de A e B) -4,0% -4,6% -3,3% Aumento de 1 p.p. na proporção de estudantes Classe E (em relação aos de A e B) -3,8% -4,6% -2,9% Aumento de 1 p.p. na proporção de estudantes que repetiram anos -3,3% -3,7% -2,8% Aumento de 1 p.p. na proporção de estudantes que trabalham -6,2% -6,9% -5,6% Escola pertencer à rede municipal 66,2% 35,9% 103,8% Escola oferecer reforço escolar 48,4% 24,8% 77,1% Professores da escola faltam (na opinião do diretor) -19,1% -28,7% -8,4%

Anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano)

Variáveis estatisticamente significativas para a mudança ou não da escola da faixa dos Idebs mais baixos, impacto na chance de mudança de faixa e intervalos de confiança

Estimativa Limite inferior Limite superior Aumento de 1 p.p. na proporção de estudantes das Classes A e B 1,4% 0,8% 2,0% Aumento de 1 p.p. na proporção de estudantes das Classe C e D -0,6% -1,1% -0,1% Aumento de 1 p.p. na proporção de estudantes que fizeram pré-escola ou creche -0,8% -1,4% -0,3% Escola oferecer reforço escolar 42,4% 20,5% 68,7% Ocorrência de alguma rotatividade dos professores (na opinião do diretor) 24,8% 9,8% 41,8% Alunos da escola faltam (na opinião do diretor) -24,3% -34,1% -13,1% Professores da escola faltam (na opinião do diretor) -20,3% -30,6% -8,6%