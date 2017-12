PM cumpre mandado judicial e retira grevistas acampados em câmpus da USP

SÃO PAULO - A Polícia Militar cumpriu neste domingo, 3, mandado de reintegração de posse e retirou cerca de 40 grevistas da Universidade de São Paulo (USP) que estavam acampados em frente ao Centro de Práticas Esportivas (Cepeusp) desde a noite de quinta-feira, 31, em protesto contra o congelamento salarial. Os funcionários queriam impedir a realização da Feira de Profissões no local, prevista para a próxima quinta-feira, 7. Não houve resistência.

Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores da USP (Sintusp), Magno de Carvalho, os manifestantes tenatarão reocupar a área nesta segunda-feira, 4. "Fizeram a reintegração hoje porque a USP está esvaziada. Não fizemos nenhuma resistência, mas vamos voltar com força. Amanhã, o bicho vai pegar", afirmou Carvalho. Os funcionários da universidade estão em greve há mais de dois meses.

Apesar do protesto, a reitoria da USP informou que manterá a realização do evento, que ocorre entre a próxima quinta-feira, 7, e o sábado, 9. A feira é feita para que os vestibulandos conheçam os cursos oferecidos na instituição. Em 2013, cerca de 58 mil pessoas participaram do evento.