PM afasta 2 por agredir aluno da USP

A Polícia Militar afastou das ruas nesta segunda-feira, 9, dois policiais que participaram de agressão a um estudante dentro do câmpus Butantã da Universidade de São Paulo (USP), na zona oeste da capital. Imagens da ocorrência gravadas por alunos foram exibidas na internet. A Corregedoria da PM instaurou sindicância para apurar o caso. O resultado deve sair em 60 dias.

O sargento André Luiz Ferreira aparece nas imagens sacando uma pistola e apontando para um aluno, que se recusou a mostrar a carteira de estudante quando foi abordado dentro do prédio do Diretório Central dos Estudantes (DCE), conhecido como Centro de Vivência da USP. Ferreira e o companheiro de patrulha, o soldado Rafael Ribeiro Fazolin, foram colocados em funções administrativas.

Segundo o coronel Wellington Venezian, chefe do Comando de Policiamento de Área Metropolitana-5 - que inclui a Cidade Universitária -, Ferreira admitiu que teve um “desequilíbrio emocional” ao agredir o aluno. No vídeo, o sargento diz que foi desacatado. De acordo com o comandante, o afastamento do soldado tem como objetivo manter a transparência na investigação.

“A atitude dos policiais, nesse momento, não recomenda que eles tenham perfil para tratar com esse tipo de público”, disse o comandante.

A gravação postada no YouTube mostra o sargento pedindo a identificação do estudante, após abordar o grupo de alunos e pedir que eles deixassem o DCE. Os alunos se recusam a sair e alegam que o local é destinado ao uso deles. Um rapaz negro faz gestos com o braço erguido. O sargento Ferreira percebe e parte para cima dele, pedindo que ele prove ser estudante.