Plataforma reúne 35 mil questões de matemática para o Enem

Um dos bichos papões dos vestibulares pode ser superado com a resolução de exercícios e dedicação. Para quem tem dificuldades com a matemática ou quer simplesmente melhorar o desempenho, a plataforma Khan Academy oferece gratuitamente 35 mil exercícios de conteúdos (confira alguns abaixo) que são comuns no Exame Nacional de Ensino Médio (Enem). Ao todo, a plataforma mantida pela Fundação Lemann possui 300 mil exercícios.

A gerente de projetos da Fundação Lemann, Flávia Goulart, diz que, apesar de não haver uma aba específica sobre o Enem, os alunos encontram facilmente vídeos e exercícios que caem no exame. “A plataforma é adaptativa e inteligente. Função, por exemplo, é conteúdo superimportante para o Enem. Se o estudante errar o exercício, a plataforma oferece novo teste sobre o tema e vê qual o padrão de erro e vai apresentando novos vídeos e exercícios”, explica.

O estudante precisa, por exemplo, acertar cinco exercícios do mesmo tipo para passar para o próximo tema. “Isso ajuda a dominar o conteúdo”, afirma Flávia. A Khan Academy também adota outro preceito do Enem que é a aplicabilidade prática dos conteúdos de matemática, apresentando problemas do dia a dia. “A matemática é vista cabeluda ou grande problema, mas podemos ajudar a estudar de maneira divertida. Não precisa ter vergonha de que não sabe conteúdo mais simples”, reforça.

A ferramenta online funciona em lógica de games e se adapta ao nível de aprendizado de cada usuário. O aluno pode ainda ser orientado por um tutor online, seja um professor formal ou simplesmente alguém que pode apoiá-lo no ensino da matemática. A Khan Academy é usada pela estudante do 3º ano da Escola Estadual Walkir Vergani, de São Sebastião (SP), Gabriele Santos Nascimento, de 16 anos, que vai prestar o Enem pela primeira vez. “Ajuda bastante no raciocínio. A matemática era um ponto fraco e agora estou superando isso”, diz ela, que já sente melhora nas notas da escola na disciplina. Com o Enem, a estudante vai tentar ingressar no curso de Fisioterapia ou Química na Unisantos ou na Universidade Mogi das Cruzes (UMC). “Espero conseguir uma bolsa”, almeja.

Veja onde encontrar conteúdos comuns no Enem na plataforma:

Conhecimentos algébricos:

Funções e seus gráficos

Sugestão de exercício

Funções racionais e polinomiais

Sugestão de exercício

Equações e inequações;

Sugestão de exercício

Funções exponenciais e logarítmicas

Sugestão de exercício

Geometria:

Área e volume

Sugestão de exercício área

Sugestão de exercício volume

Perímetro

Sugestão de exercício perímetro

Sugestão de exercício ângulo

Sugestão de exercício

Triângulos semelhantes

Sugestão de exercício

Trigonometria

Sugestão de exercício

Relações Fundamentais e Auxiliares, Função Seno e Cosseno

Sugestão de exercício

Análise combinatória – Permutações e combinações

Sugestão de exercício

Progressões aritméticas e geométricas

Sugestão de exercício

Sugestão de exercício

Conhecimentos numéricos:

Conjuntos numéricos

Fatoração de expressões de segundo grau

Sugestão de exercício

Razões e proporções

Sugestão de exercício

Porcentagem

Sugestão de exercício

Raíz quadrada e números reais

Sugestão de exercício de raiz quadrada:

Conhecimentos de estatística e probabilidade

Sugestão de exercício

Sugestão de exercício

Conhecimentos algébricos/ geométricos:

Plano cartesiano

Sugestão de exercício

Retas

Sugestão de exercício