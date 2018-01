Plataforma aposta na tradução de frases e artigos para o aprendizado de línguas

Aprender idiomas de graça e ajudar a traduzir textos na internet é a principal proposta de Luis von Ahn, matemático e empreendedor guatemalteco, criador do sistema Captcha e que acaba de lançar o site Duolingo. A versão beta da plataforma foi divulgada no ano passado, mas, segundo informou Von Ahn à Agência Efe, o portal já está em funcionamento.

Segundo ele, meio milhão de pessoas no mundo todo já se somou a esta iniciativa. O sistema avalia os estudantes por níveis a partir do zero e, assim, eles vão aprendendo de forma intuitiva com atividades e exercícios para escutar e falar, utilizando a plataforma digital.

Os usuários primeiro começam aprendendo palavras muito simples e pouco a pouco vão sendo dadas a eles frases de textos da internet que não foram traduzidos, tais como o título de um artigo que contenha as palavras que foram aprendendo nas atividades precedentes.

Se o usuário não conhece alguma palavra, o programa revela seu significado e dá pistas para que o estudante se lembre da próxima vez. Diferentes alunos traduzem essa frase e, em seguida, veem como fizeram outros usuários. No final, escolhem qual é a tradução mais apropriada.

Uma das páginas com a qual trabalham é a Wikipédia, onde vão fazendo as traduções dos artigos quando estão completos. Futuramente, a plataforma deve se conectar a instituições educativas ou a alguns sites de notícias para traduzir seus conteúdos e aproximar ainda mais a internet do público que não fala inglês.

Por enquanto, o Duolingo já dispõe de inglês, espanhol, alemão, francês e em um mês haverá português. Segundo a Efe, Von Ahn se propôs ainda a incluir italiano e chinês até o final do ano.

Nascido na Guatemala em 1979, o empreendedor chegou em 1996 aos Estados Unidos, onde desenvolveu carreira no campo da informática.

Formado em Ciências Informáticas em 2003 pela Universidade de Duke (Carolina do Norte) e doutor pela Universidade Carnegie Mellon em Pittsburgh (Pensilvânia) em 2005, Von Ahn foi incluído na lista dos dez novos rostos do pensamento ibero-americano da revista Foreign Policy em 2010.

O trabalho de Von Ahn se centra em desenvolver programas utilizando as capacidades humanas para resolver problemas que os computadores ainda não são capazes de solucionar.

É conhecido sobretudo por ser o criador do Captcha, uma aplicação de segurança informática, e sua segunda versão ReCaptcha, que foi comprada pelo Google em 2009.

O aplicativo utiliza letras e números distorcidos que o usuário tem que escrever corretamente em uma lacuna, incorporado por muitas páginas de internet para bloquear spam gerado automaticamente, além de ataques através da rede.

A revista Popular Science o nomeou um dos dez cientistas brilhantes de 2006, em 2007 a Silicon.com o considerou uma das 50 pessoas mais influentes na tecnologia e em 2008 a revista Discover incluiu seu nome entre os 50 cientistas mais destacados.