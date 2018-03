Plataforma online ajuda aluno a se preparar para redação do Enem

SÃO PAULO - Criado em 2014, o Redação Nota 1000 é uma plataforma online de correção de redações segundo os critérios do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Pelo sistema, os alunos mandam textos, que são avaliados por especialistas. De volta, são enviadas correções comentadas e relatórios de desempenho. A plataforma tem parceria com 170 escolas, mas estudantes também podem contratar pacotes individuais de correção.

O Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais (Inep), órgão responsável pelo Enem, cobra cinco competências para a redação: domínio da norma culta, compreensão da proposta, capacidade de organizar ideias, argumentação e uma proposta de intervenção social sobre o tema proposto para o texto. O Redação Nota 1000 usa 15 critérios, baseados nas cinco competências, para conferir se o candidato cumpriu o que a prova exige.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo Clayton Dick, fundador da plataforma, a ideia é ser uma plataforma complementar aos estudos em sala de aula. "Com dez redações corrigidas, o aluno tem uma melhora de 250 pontos na nota (no Enem, são 1000 pontos possíveis para o texto). Ele pega o jeito de argumentar e defender a ideia", explica. "Para isso, o aluno precisa ter um retorno adequado do avaliador." Além de indicar pontos fracos e fortes, a plataforma indica sugestões de reescrita.

A necessidade de incluir uma proposta de intervenção social no texto, de acordo com Dick, é a principal dificuldade dos candidatos. Essa competência não é cobrada em outros vestibulares tradicionais, como a Fuvest, que seleciona estudantes para a Universidade de São Paulo (USP). ""Essa competência se firmou como um elemento de diferenciação entre os alunos", aponta. "É preciso que ele proponha ideias mais originais, fora do senso comum"

O Redação Nota 1000 também tem parceria com a Geekie, plataforma que ajuda na preparação para o Enem com sugestões personalizadas de planos de aulas e simulados. Neste ano, o exame será realizados nos dias 24 e 25 de outubro.