Plano antidrogas teve apenas 2% do valor empregado Previsto no Mais Saúde, o Plano Integrado de Enfrentamento de Crack e Outras Drogas teve uma execução de 2% do programado. Quando o Mais Saúde foi lançado, em 2008, a expectativa era investir R$ 99,9 milhões até 2011 em ações na área, dos quais R$ 90,23 até o fim de 2010. Foi gasto R$ 1,9 milhão.