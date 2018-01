Planejando o futuro

Autonomia e criatividade podem e devem ser ensinados na escola. É o que aponta a psicopedagoga Lucy Duró, que presta consultoria para diversas escolas paulistanas. Segundo ela, é preciso dar liberdade para que os jovens adquiram maior capacidade de criar e ter confiança em suas empreitadas.

Em entrevista ao Estadão.edu na TV Estadão, Lucy conta como as estruturas da sociedade e do mercado mudaram ao longo das últimas décadas e explica que as formas de se pensar o ensino não acompanharam essas mudanças. A especialista desenha um quadro esclarecedor de como isso afeta a demanda por um jovem com mais capacidade de ter ideias e iniciativas próprias no mundo atual.