Plágio no Enem

Uma das questões da prova de Ciências da Natureza do Enem, realizada no dia 5, é praticamente idêntica a um exercício de física que caiu no vestibular da Fuvest de 2002. Tema, enunciados e alternativas se repetem nas duas provas, colocando em dúvida a qualidade da elaboração do exame federal que pretende substituir os vestibulares. A semelhança entre as questões foi apontada por um leitor do blog do Estadão.edu. "Gastamos R$ 140 milhões para fazer o Enem. Os caras só fazem meleca e ainda copiam questão de vestibular antigo", diz o comentário, assinado por um estudante que se identificou apenas como Pedro. Apesar de algumas frases aparecerem em ordem inversa, há trechos idênticos, como "todo o calor liberado pelo resistor é transferido à água". Até a diferença de temperatura é a mesma. Cara de uma... Resposta da outra A questão do Enem deste ano - número 30 da prova azul - tem trechos praticamente idênticos aos da pergunta 58 da prova V da Fuvest de 2002 (ao lado). "Alguns dados são técnicos e não há como não repetí-los, como a quantidade de energia liberada pela queima de 1 litro de gasolina. Mas os dados a respeito do gerador poderiam ser outros", afirma o supervisor de Física do Anglo, Ronaldo Moura de Sá. "Por melhor que a questão seja - e esta é - os organizadores devem tomar mais cuidado com as fontes de inspiração", afirma o coordenor do cursinho COC, Fábio Rendelucci. "É a mesma questão, mas não chega a prejudicar a imagem do exame", diz Eduardo Figueiredo, do Objetivo. A Alternativa correta aparece na letra D no Enem, escrtia por extenso. Na Fuvest, a resposta certa estava na letra E. O coordenador do cursinho COC, Fabio Rendelucci, não tem dúvida de que se trata de cópia. "A questão é igual. Mudar uma ou outra coisa no enunciado, alterar temperaturas e escrever por extenso as alternativas não disfarça isso." O supervisor de Física do Anglo, Ronaldo Moura de Sá, concorda: "Parece que a questão da Fuvest foi, no mínimo, fonte inspiradora." O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), responsável pelo Enem, informou apenas que as questões são compradas de empresas especializadas. Depois de testadas, elas vão para um banco de perguntas, que abastece o Enem e outras avaliações do instituto. Os professores, porém, não acreditam que o episódio desabone o exame. "A questão é boa e acho que não há prejuízo para a prova", diz Eduardo Figueiredo, do Objetivo. Em um caso semelhante, o vestibular da Universidade Federal do Acre foi cancelado em 2008, porque questões e o tema de redação foram copiados da internet.