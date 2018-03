Dois dos 20 melhores colégios do País ficam no Piauí, aponta Enem

TERESINA - Dentre os 20 colégios com as melhores médias no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2014, duas estão no Piauí. Os destaques são o Instituto Dom Barreto, na 16.ª colocação, e o Colégio Lerote, na 20.ª, ambas instituições particulares em Teresina. Se for levada em consideração a avaliação por escola, analisando as provas objetivas e o índice de permanência - que mostra se os alunos são novos ou antigos na escola -, o Dom Barreto sobe para a 6.ª posição e o Lerote para a 10.ª.

Os dados abrangem 15.640 escolas de todo o País. Nelas, 1.295.954 estudantes fizeram o Enem. A divulgação dos dados de 2014 marca o terceiro ano consecutivo em que o governo federal não mostra a média geral do Enem por escola, e apresenta a média em cada uma das quatro provas objetivas e da prova de redação.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a informação orienta a sociedade para saber quais são as melhores e realmente ajudam os alunos a melhorarem, oferecendo educação de qualidade, como disse o presidente do Inep, Chico Soares. Os especialistas em educação apontam que o Enem é um elemento, mas não pode ser critério único para definir a qualidade de uma escola.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Se considerada apenas a média das redações, o Colégio Lerote ficou em 5º lugar no país, seguido no estado pelas escolas CEV Unidade Jockey e Colégio Pro Campus, ambos da capital Teresina. O Educandário Santa Maria Goretti ficou em 36º no país . E o Instituto Dom Barreto ficou em 81º na média nacional das redações.

Os colégios Dom Barreto, o Diocesano, Colégio das Irmãs, Santa Maria Goreti e Lerote já figuraram na lista dos melhores e nas últimas divulgações estas escolas caíram no ranking. O Dom Barreto tem se mantido na liderança, mas já chegou a ser o primeiro dentre os melhores colégios do país. Hoje é o 16º lugar geral no país.