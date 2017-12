PF vai investigar vazamento de prova da OAB

A queixa foi formalizada pelo presidente nacional da OAB, Ophir Cavalcante. O diretor-geral interino da PF, delegado Luiz Pontel de Souza, informou que abrirá o inquérito e pedirá à Superintendência do órgão em São Paulo a designação do delegado encarregado. Ophir determinou também a suspensão da correção e divulgação dos resultados do exame, e pediu que o Centro de Seleção e Promoção de Eventos da UnB (Cespe), responsável pela aplicação das provas, abra imediatamente uma sindicância para apuração de responsabilidades internas.

Em dezembro passado, a OAB de São Paulo já havia suspenso o exame marcado para a capital e 27 cidades do interior, ante a suspeita de fraude. Um cursinho preparatório para o exame teria aplicado questões idênticas à que constava da prova. Denúncias desse tipo vinham se acumulando nos vários Estados e, por isso, a OAB promoveu mudanças e unificou a aplicação do exame em todo o País, entregue à coordenação do Cespe.

Mas, segundo constatou a direção da OAB, mal o novo modelo começou a funcionar, surgiu a primeira denúncia de violação da prova. O exame de ordem é um dos testes de seleção mais difíceis do País e, em média, apenas 70% dos candidatos são aprovados.