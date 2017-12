PF vai investigar se fraude motivou problemas no Enem

O ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, afirmou no domingo que a Polícia Federal irá investigar se os problemas registrados durante a aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram motivados por algum tipo de fraude. O exame realizado no fim de semana foi marcado por erros de montagem de um dos quatro cadernos de prova. A PF foi acionada também para apurar o uso de

celulares e do Twitter durante as provas.

Após participar da solenidade de abertura do I Encontro Nacional da Rede de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, em Belo Horizonte, Barreto demonstrou desconforto ao ser questionado sobre o tema.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"O Ministério da Educação no domingo (anteontem) pediu apoio à Polícia Federal. Nós estamos acompanhando o assunto para ver se há algum tipo de fraude ou não", disse o ministro.

"O Ministério da Justiça continua emprestando ao Ministério da Educação todo apoio da Polícia Federal para desvendar qualquer tipo de problema que tenha ocorrido de forma criminosa nesse evento."